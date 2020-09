BANGKOK: Der von der thailändischen Handelskammer ermittelte Vertrauensindex für die Wirtschaft verzeichnete im August den ersten Anstieg seit 12 Monaten. Der Index stieg von 31,8 im Juli auf 32,6.

Der positive Faktor, der zur Erhöhung des Vertrauensindexes beitrug, waren die steigenden Preise für landwirtschaftliche Produkte wie Ölpalme, Kautschuk, Reis und Mais. Das führte dazu, dass Landwirte zunehmend in Pick-ups und Elektrogeräte investierten. Die Mehrheit der Befragten war der Ansicht, dass die thailändische Wirtschaft ihren Tiefpunkt - im zweiten Quartal 2020 - bereits überschritten hat und sich dank der Lockerung der Beschränkungen der Regierung während der Covid-19-Situation langsam erholt.

Die Handelskammern landesweit erwarten, dass die „Let's Go Halves"-Kampagne der Regierung, die darauf abzielt, den Kauf von Konsumgütern zu fördern, indem sie 50 Prozent der Produktpreise subventioniert und zusätzlich 1.500 Baht an Inhaber staatlicher Sozialversicherungskarten ausgibt, dazu beitragen wird, in den nächsten drei Monaten 150 bis 200 Milliarden Baht in die Wirtschaft zu pumpen. „Diese beiden Maßnahmen dürften dazu beitragen, die Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal um 2 bis 3 Prozent zu verringern. Wir schätzen, dass das BIP im Jahr 2020 bei minus 7,5 bis minus 8,5 Prozent liegen und sich bis zum Ende des ersten Quartals 2021 um 0 bis 2 Prozent verbessern wird", sagte Thanawat Polvichai, der Direktor des Zentrums für Wirtschafts- und Geschäftsprognosen der Universität der thailändischen Handelskammer.