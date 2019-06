Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.19

BANGKOK: Der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwan hat am Dienstag die Sicherheitsvorbereitungen für den ASEAN-Gipfel am kommenden Wochenende in Bangkok abgeschlossen.

Die Regierungschefs versammeln sich am Samstag und Sonntag in einem Hotel in Bangkok. Deshalb herrscht die höchste Alarmstufe. Der für Sicherheitsfragen zuständige Minister hat die Polizei angewiesen, den Verkehrsfluss zu kontrollieren und die ausländischen Gäste im Konvoi zu geleiten. Mehr als 10.000 Polizeibeamte werden entlang der Routen und an den Orten stationiert sein, die die Regierungschefs der ASEAN-Staaten und ihre Ehepartner besuchen, darunter ist der Flughafen Don Mueang, das Gipfelhotel und der Sitzungssaal.

Die Luftwaffe ist für Drohnenabwehrmissionen und die Bewachung der Besucher auf dem Don-Mueang-Luftwaffenstützpunkt verantwortlich. Die Marine wird die Flussufer kontrollieren. Die Stadtverwaltung hat Pläne für Katastrophenrisiken aufgestellt, und das Gesundheitsministerium stellt Kliniken und medizinische Teams bereit.

Die Wireless Road von der Kreuzung Sarasin zur Kreuzung Phloen Chit ist am Samstag und Sonntag von 6 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Motorisierte müssen stattdessen über die Rama IV Road und die Phloen Chit Road fahren.