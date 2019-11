Von: Björn Jahner | 10.11.19

PATTAYA: Seit Jahren leiden große Abschnitte der Sukhumvit Road Soi 45 nach Regenfällen regelmäßig unter weitläufigen Überschwemmungen, die den Verkehr zum Erliegen bringen und die Lebensqualität der Anwohner beeinträchtigen.

Aufgrund seiner Beckenlage sammelt sich in dem Gebiet Regen- sowie Abwasser, das nur langsam wieder abfließt, weshalb die Stadtverwaltung den Bau eines Hochwasserschutzsystems in Auftrag gegeben hat. Es umfasst den Bau eines Rückhaltebeckens und Kastenkanäle sowie die Installation eines Pumpsystems, um das stehende Wasser in die Abwasserkanalisation zu leiten. Weiter wurden bauliche Maßnahmen zur Verhinderung der Verschlammung des Erdreiches eingeleitet, um Schäden an den Häusern und Geschäften der Anwohner zu verhindern. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Dezember abgeschlossen sein.