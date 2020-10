Hochwasseralarm am Fluss Moon

NAKHON RATCHASIMA: Die Katastrophenschutzbehörde meldet anhaltende Überschwemmungen in vier Provinzen. In den frühen Morgenstunden des Freitags wurden nach sintflutartigen Regenfällen weitere Häuser entlang des übergelaufenen Flusses Moon im Bezirk Phimai von Nakhon Ratchasima überflutet.

Mehr als 40 Häuser und ein Tempel stehen bis einen Meter hoch unter Wasser. Bewohner brachten im Schein von Fackeln und Laternen ihre Habseligkeiten in Sicherheit, das Wasser stand ihnen bis zu den Hüften.

Laut Ornrat Phimpru, Vorsteher des Dorfes Jabok, haben das aus dem Staudamm Lam Takhong abfließende Wasser und Starkregen die Wasserwege zum Fluss Moon anschwellen lassen. Wasser aus dem Staudamm Lam Phra Phloeng floss ebenfalls in den Fluss, der über die Ufer trat.

Das Department of Disaster Prevention and Mitigation berichtete am Freitag, dass Sturzfluten, Abflüsse, Erdrutsche und Stürme vom 7. bis 30. Oktober die Bevölkerung in 34 Provinzen trafen. Die Überschwemmungen halten in Teilen von Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Surat Thani und Suphan Buri an.