Hochwasser trifft über 5.000 Haushalte

NAKHON RATCHASIMA: Auf einer Brücke über dem Fluss Lam Takong weht eine gelbe Fahne und signalisiert, dass der Wasserspiegel weiter steigt. Bisher wurden in Korat über 5.000 Haushalte überflutet.

Gouverneur Vichien Chantharanothai hat die Beamten angewiesen, alle drei Schleusentore am Staudamm Khon Chum zu schließen, die geöffnet wurden, um überschüssiges Wasser aus dem großen Stausee Lam Takong im Bezirk See Khiew weiterzuleiten. Die gelbe Fahne, die in der Mitte der Brücke aufgestellt wurde, dient der Warnung der Anrainer, die Hochwassersituation genau zu verfolgen. In Ban Wang Too im Bezirk Pak Thong Chai, wo etwa 100 Häuser unter fast zwei Meter Wasser stehen, wurden die Bewohner mit Hilfe von Rettungskräften evakuiert.

Gouverneur Vichien hat die Menschen im Bezirk Chokechai gewarnt, sich auf mögliche Überschwemmungen einzustellen, da in den nächsten Tagen Wassermassen aus Pak Thong Chai im Bezirk erwartet werden. Aus den Stauseen Lam Takong und Lam Phra Ploeng, die beide ihre volle Kapazität erreicht haben, wurde kein Wasser absichtlich abgeleitet, aber überschüssiges Wasser fließt über Überlaufkanäle flussabwärts.