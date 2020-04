THAILAND: Meteorologen sagen für den Norden des Landes schwere Gewitter mit böigen Winden und Hagel voraus.

Ein Hitzehoch liegt über Nordthailand, während starke Winde den Nordosten, Zentralthailand und Osten treffen. Menschen sollten sich von großen Bäumen und ungesicherten Werbetafeln fernzuhalten. Die starken Süd- und Südwestwinde, die auf Bangkok und Umgebung treffen, reduzieren den Smog in der Luft. Hingegen prognostizieren Meteorologen für den oberen Norden weiterhin eine erhebliche Luftverschmutzung.

In der Zentralprovinz Nakhon Sawan hat ein Unwetter am Samstagabend in zwei Dörfern 70 Häuser teils stark beschädigt. Niemand wurde offenbar verletzt. Heftige Winde haben bei dem Sommersturm metallene Dachbahnen weggeblasen. Das Unwetter traf auch zwei Reismühlen und zerstörte deren Scheunen. Schwer beschädigt wurde weiterhin ein Gebäude der Schule Ban Khao Noi, ebenso Lehrmittel, Dokumente und Elektrogeräte im Inneren. Gouverneur Atthaporn Singhawichai wies die Dorfvorsteher sowie die Beamten für Katastrophenverhütung an, den Betroffenen unverzüglich zu helfen.