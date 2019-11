Von: Djero Holandan | 10.11.19

PHUKET: Gibt es wirklich noch Menschen, die bezweifeln, dass die Erde eine sich ständig drehende Kugel innerhalb eines überschaubaren Sonnensystems in den unendlichen Weiten der Galaxis ist? Existieren immer noch Leute, die behaupten, dass man bei dieser Kugelerde herunter purzelt, wenn man das Pech hat, sich gerade im unteren Teil der Welt zu befinden?

Skeptiker und Zweifler, ewige Kritiker und Unbelehrbare wird man wahrscheinlich zu allen erdenklichen Themen und überall auf der Welt finden.

Unsere Empfehlung: Schickt diese ewigen Nörgler nach Phuket! Ladet sie ein, das Baan Teelanka zu besuchen und sich mit eigenen Augen zu überzeugen, wie es ganz unten auf der Erde aussehen könnte, also da, wo nach ihrer Theorie alles auf dem Kopf stehen sollte!

Ausflugsziel mit Seltenheitswert

2014 wurde in Phuket eine neue Sehenswürdigkeit des Schweizers Alex Riva eröffnet, ein lustig-interessantes Ausflugsziel mit Seltenheitswert, eine gelungene Alternative zu Strand und Meer.

„Upside Down House“ wird das Gebäude genannt, das komplett auf dem Kopf steht. Um in das Innere zu gelangen, müssen Besucher dann auch folgerichtig das Dachgeschoss betreten. Doch nicht nur das Haus selbst, sondern sein gesamtes Innenleben ist verkehrt herum angeordnet. Das heißt konkret, dass sich der Fußboden oben und die Zimmerdecke unten befinden. Die zwei Etagen des Hauses sind möbliert und sämtliche Einrichtungsgegenstände ordnen sich diesem verrückten Konzept unter. Sofas, Schränke, Tische, Stühle, Schreibtische, Kühlschränke, Toiletten, alles, wirklich alles, was üblicherweise und altgewohnt auf dem Boden steht, hängt in diesem aberwitzigen Haus von der Decke herab.

Auf den ersten Blick erscheint die Einrichtung leer, weil die Möbel unten im Raum fehlen. Erst beim zweiten Hinschauen wird realisiert, dass in diesem Haus das Interieur oben zu finden ist. Der Anblick ist ungewohnt und befremdlich, mehr aber auch nicht. Wenn man allerdings mit dem Fotografieren beginnt und sich einzelne, witzige Details der Einrichtung herauspickt, dann wird der Witz und der Charme des Objekts erkannt.

Sensationelle Fotomotive

Die wahren Werte des Hauses offenbaren sich den Besuchern natürlich im Innenraum. Ein Muss für Fotofans!

Der eigentliche Gag beim Upside Down House besteht nicht darin, Mobiliar anzustaunen, das an der Decke hängt. Die Attraktion sind die absurden und kuriosen Fotomotive, die vor diesem Hintergrund erstellt werden können. Hierbei leisten die Mitarbeiter des Hauses aktive Unterstützung. Es empfiehlt sich unbedingt, diese kostenlose Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil die sich bestens auskennenden Kräfte genau wissen, aus welchem Winkel und aus welcher Perspektive die originellsten und auffallendsten Bilder zu schießen sind. Der Fotograf erhält ebenfalls Tipps in puncto Standort, Körperhaltung und Gestik und kann auf diese Weise einige seiner besten Urlaubsfotos zustande bringen.

Besuchen Sie das Upside Down House, wenn es nicht gerade rappelvoll ist, denn dann haben Sie mehr Zeit zum Arrangieren Ihrer Fotos und weniger fremde Gesichter im Bild.

Das Haus, das auf dem Kopf steht, finden Sie auf der Bypass Road. Das ist die Verbindungsstraße zwischen CentralFestival und der Inselhauptstraße. Es hat täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene 350 Baht, Kinder 190 Baht. Infos: Upside Down House.