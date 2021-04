PATTAYA: Wie auch in anderen Touristengebieten des Landes, soll nach Aussage des Banglamung Public Health Department ab Mai im Großraum Pattaya eine großangelegte Covid-19-Impfkampagne durchgeführt werden.

Mit dem Ziel einer Herdenimmunität gegen COVID-19 in Pattaya, sollen täglich im Schnitt 3.000 Impfdosen verabreicht werden, weshalb die Gesundheitsbehörden bereits mit der Rekrutierung medizinischer Helfer begonnen haben. Nach Aussage des Chefs der Gesundheitsbehörde Banglamung, Sompol Jittireungkiat, soll in Pattaya der Covid-19-Impfstoff von Sinovac verabreicht werden. Zur kostenlosen Impfung berechtigt sind laut Khun Sompol alle Einheimischen mit registriertem Wohnsitz in Banglamung. Es ist noch unklar, wie es sich mit ausländischen Residenten in Pattaya verhält. Auch wenn die Gesundheitsbehörden betonen, dass alle Expats in die Impfkampagne eingeschlossen werden, die einen legalen Wohnsitz in Thailand haben, erfolgte dazu keine weitere Konkretisierung.