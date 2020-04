Helden der Krise haben Vorrang beim Einkauf

BANGKOK: Tesco Lotus geht mit gutem Beispiel voran und zeigt ein Herz für Beschäftigte im Gesundheitswesen wie Ärzte, Krankenschwestern und medizinisches Personal, ohne die in der derzeitigen Coronakrise nichts gehen würde.

Ihnen – sowie auch Menschen mit körperlichen Behinderungen, Senioren und Frauen in Schwangerschaft – wird nach Unternehmensangaben ab sofort in landesweit allen Filialen ein ganz besonderes Privileg eingeräumt: das „Priority Shopping“. Wie der Name bereits erahnen lässt, genießen sie Vorrang beim Einkaufen – und zwar montags bis freitags von 8 bis 9 Uhr morgens. Eine Stunde lang können sie dann vor allen anderen Kunden in Ruhe ihre Einkäufe erledigen. Doch auch später am Tag genießen sie das Privileg einer „Priority Lane“ an der Kasse.