Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.21

BANGKOK: Der thailändische Biermarkt hat einen geschätzten Wert von 180 Milliarden Baht pro Jahr. Doch seit dem Ausbruch der Viruspandemie ist der Absatz zweistellig zurückgegangen.

Die Brauerei Boon Rawd Brewery kontrolliert den Markt mit mehr als 60 Prozent, gefolgt von Thai Beverage mit 34 Prozent. Thai Asia Pacific Brewery Trading, dem Vermarkter von Heineken-Bier, hält etwa 3 Prozent des Marktanteils.

Um die Biertrinker zu erreichen, hat Heineken während der Coronakrise immer wieder neue Marketingstrategien ausprobiert. In den kommenden Wochen setzt Heineken mit der globalen Kampagne „Enjoy the Rivalry" auf die UEFA EURO 2020 unter dem Konzept „There's Fun in the Rivalry''. Die Fußball-Europameisterschaft läuft vom 11. Juni bis 11. Juli. Zum Start der Kampagne werden brandneue, limitierte Flaschen und Dosen mit den Nationalflaggen der 24 teilnehmenden Länder für die Fans der EURO 2020 auf den Markt gebracht.