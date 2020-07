Written by: Björn Jahner | 19/07/2020

HUA HIN: Immer mehr Schweizer packt das Fernweh: Jeder zehnte Eidgenosse, bzw. mehr als 775.000 Schweizer, leben heutzutage im Ausland. Würden die Auslandschweizer einen eigenen Kanton bilden, dann wäre er hinsichtlich der Einwohnerzahl der drittgrößte der Schweiz! Nur Zürich (1.520.968) und Bern (1.034.977) haben mehr Einwohner. Ihren eigenen Wurzeln bleiben sie dennoch treu, auch im tropischen Thailand. Davon kann man sich am 1. August wieder überzeugen, wenn die Auslandschweizer Gemeinschaft in Hua Hin ihren Nationalfeiertag ausgelassen und fröhlich auf gleich zwei Anlässen zelebriert.

Jedes Jahr am 1. August gedenken Schweizer in aller Welt dem Gründungsmythos der Eidgenossenschaft, dem Rütlischwur. Auch in Hua Hin werden dann wieder Schweizerfahnen geschwenkt und die Verbundenheit zur fernen Heimat unter Beweis gestellt.

Auf den Apéro folgt die Nationalhymne

Die größte Schweizer Nationaltagfeier des königlichen Seebads richtet traditionell die Swiss Society Hua Hin (SSHH) aus. Als Veranstaltungsort dient das Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin. Gefeiert wird dieses Jahr jedoch nicht in einem Saal, sondern im Freien, direkt am Meer, mit Feuerstellen zum Selbstgrillen.

Die Feier beginnt um 17.00 Uhr mit der Registrierung der Gäste an der Kasse, gefolgt von einem gemeinsamen Apéro zum Sonnenuntergang mit Weiß- und Rotwein, gesponsert von der Schweizer Botschaft in Bangkok, um 17.30 Uhr, bevor SSH-Präsidentin Beatrice Gurini den Anlass um 18.30 Uhr mit einer Ansprache und der Vorführung eines Videos der Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Samaruga offiziell eröffnet. Ab 19.00 Uhr geht es mit einem reichhaltigen Schweizer Spezialitätenbuffet in den kulinarischen und somit auch gemütlichen Teil des Abends über.

Darf auf der Nationalfeier beim Schweizer Metzger auf keinen Fall fehlen: Die Nationalwurst frisch vom Grill. Foto: Swiss Europe Butcher

Der Teilnahmepreis beträgt 900 Baht für Erwachsene und 450 Baht für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei. Die Teilnahme setzt eine Anmeldung per E-Mail an gurini@pop.agri.ch bis spätestens 26. Juli voraus. Weitere Infos unter www.swiss-society-huahin.com.

Alphorn-Klänge beim Schwiizer Metzger

Gesellig, im kleineren Rahmen wird auch dieses Jahr wieder beim „Schwiizer“ Metzger Hans am Samstag, 1. August ab 17 Uhr im Swiss Europe Butcher Restaurant der Schweizer Nationalfeiertag gefeiert. Die Gäste dürfen sich auf ausgelassene Stimmung mit Alphorn-Klängen und Schweizer Volksmusik zum Tanzen und Feiern freuen. Mit einem deftigen Buffet wird Hans dem Schweizer Metzgerhandwerk wieder alle Ehre machen und dafür sorgen, dass die kulinarische Fleischeslust seiner Gäste nach heimischen Leckerbissen befriedigt wird. Natürlich darf bei der 1. August-Feier beim Schweizer Metzger das traditionelle Lagerfeuer zum Cervelat-Selbstgrillen auf keinen Fall fehlen. Schließlich handelt es sich nicht um irgendeine Brühwurst, sondern um die Schweizer Nationalwurst!

Da die Auflagen zur Reduzierung der Coronavirus-Gefahr vorschreiben, dass nur vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen und die Gesamtteilnehmerzahl 50 Gäste nicht übersteigt, zieht Hans in Betracht, einen Zusatztermin am Sonntag, 2. August anzubieten, falls mehr als 50 Anmeldungen eingehen. Schließlich darf nicht sein, dass durch die Corona-Beschränkungen einzelne Schweizer auf die Teilnahme an der Feier verzichten müssen, findet der sympathische Schweizer Auswanderer-Metzger.

Der Teilnahmepreis (einschließlich Buffet, Desserts und Kaffee) beträgt 450 Baht pro Person. Alkohol und Spirituosen werden je nach Konsum einzeln berechnet. Anmeldungen werden telefonisch unter der Rufnummer 085-266.0714 und per E-Mail entgegengenommen. Das Swiss Europe Butcher Restaurant befindet in der Soi 102.