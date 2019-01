ISLAMABAD (dpa) - Nach zwei Tagen heftiger Regenfälle und Schneeschauer sind im Norden Pakistans Hunderte Menschen in den Bergen von der Außenwelt abgeschnitten.



Einige Autobahnen sind zudem nach Erdrutschen und Lawinen an mehreren Stellen blockiert, darunter die Hauptverbindung zwischen Pakistan und China, sagten Behördenvertreter am Dienstag. Rettungsmannschaften des Militärs und von zivilen Behörden seien unterwegs, um im Schnee eingeschlossene Touristen zu befreien, sagte Armeesprecher Asif Ghafoor in einer Erklärung.

In einem Vorort der Stadt Abottabad kamen am Dienstagmorgen (Ortszeit) bei einem Erdrutsch mindestens drei Menschen einer Familie ums Leben, sagte ein Behördensprecher. Die Naturkatastrophenbehörde NDMA alarmierte Rettungs- und Hilfsmannschaften aus Sorge vor weiteren Erdrutschen und Lawinen.

Seit dem Ausbau der Straßenverbindungen in den Norden im Zuge des China-Pakistan-Wirtschaftskorridors fahren immer mehr Menschen im Winter in den Norden, um dort den Schnee zu genießen.