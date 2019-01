Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

BANGKOK: Das Strafgericht North Kwaeng verurteilte am Mittwoch einen Motorradboten zu einem Monat Hausarrest und beschlagnahmte sein Fahrzeug, weil er mit ihm auf einem Bürgersteig gefahren war und am 26. November letzten Jahres ein Schulmädchen an der Lat Phrao Road verletzt hatte.

Der 23-jährige sagte, er habe starke Staus vermeiden wollen, deshalb habe er das Motorrad auf den Gehweg gelenkt und das Mädchen zu spät gesehen. Es erlitt Prellungen an der Hüfte und Abschürfungen am Bein. Der Motorradbote kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Solange gelten der Hausarrest und das Bußgeld von 18.000 Baht nicht.