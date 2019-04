Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.19

SAMUT PRAKAN: In einem in der Sonne stehender Pick-up ist ein Handy explodiert und hat ein Loch in die Windschutzscheibe geschlagen.

Die Fahrerin hatte beim Parken ihr Handy auf dem Armaturenbrett liegenlassen. Offenbar wurde das Gerät durch die Sonneneinstrahlung so heiß, dass es explodierte. Mobiltelefone gehören zu den Gegenständen, deren Elektronik durch die Sonne beschädigt wird oder deren Batterien explodieren können. Andere Gegenstände, die bei längerer Hitze anfällig für Beschädigungen sind, sind Power Banks, insbesondere solche mit Lithium-Ionen-Batterien, sowie Feuerzeuge und Aerosolsprays. Sie sollten nicht in geparkten Fahrzeugen bleiben.