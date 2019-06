Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand will die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen (FTA) mit der Europäischen Union (EU) fortsetzen, sobald die neue Regierung eingesetzt ist.

Die Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen zwischen Thailand und der EU waren im Jahr 2014 nach dem Militärputsch eingestellt worden. Handelsvertreter Thailands und der EU werden am heutigen Dienstag in Brüssel zusammentreffen, um die Möglichkeit einer Wiederbelebung der Gespräche zu erörtern. Laut Auramon Supthaweethum, Generaldirektorin der Abteilung für Verhandlungen des Handelsministeriums (DTN), rechnet Thailand mit dem Beginn der offiziellen Verhandlungen in der zweiten Jahreshälfte.

Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China hat zu einem Rückgang des Welthandels geführt. Dies spiegelte sich im Handel zwischen Thailand und der EU wider, der im Jahr 2018 um lediglich 6 Prozent gegenüber dem Wachstum von 10,8 Prozent im Jahr 2017 zulegte. Dieser Trend war im ersten Quartal 2019 deutlich zu spüren bei einem Handelsrückgang von bis zu 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den ersten vier Monaten dieses Jahres belief sich der Wert des Handels zwischen Thailand und der EU auf 13,4 Milliarden US-Dollar (420,3 Mrd. Baht), wobei der Wert der thailändischen Exporte 7 Milliarden Dollar (219,6 Mrd. Baht) und der Import 6 Milliarden Dollar (188,2 Mrd. Baht) betrug. Dies war ein deutlicher Rückgang des bilateralen Handels, der im ersten Quartal 2018 bei 15,1 Milliarden Dollar (473,7 Mrd. Baht) lag.