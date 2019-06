Von: Björn Jahner | 07.06.19

BANGKOK: Die Port Authority of Thailand (PAT) hat bekanntgegeben, dass sie in naher Zukunft nur noch die Hälfte eines 900 Rai großen Gebietes im Bangkoker Hafen selbst nutzen wird und auf der restlichen Fläche der Bau eines Immobilienprojekts zur Mischnutzung vorgesehen ist.

Das Areal ist Teil eines 2.300-Rai-Grundstücks im Besitz der PAT im Bezirk Klong Toey. Während der Hafen auf 500 Rai verkleinert wird, entsteht auf dem verbleibenden 400 Rai großen Gebiet eine neue Mega-Mall mit Gewerbeflächen und Wohnimmobilien. In Anlehnung an die im November letzten Jahres eröffnete Luxus-Mall Iconsiam am Chao-Phraya-Fluss, soll laut PAT-Generaldirektor Kamolsak Promprayoon auf dem zur kommerziellen Nutzung freigegebenen Hafengebiet eine Geschäftsstadt mit günstiger Anbindung an den Flusstourismus entstehen. Ziel ist, das Hafengebiet komplett zu kommerzialisieren und ein neues Wahrzeichen der Hauptstadt zu schaffen, so Kamolsak. Die Verkleinerung des Hafens bei gleichzeitiger Transformation in ein modernes Logistik- und Frachtzentrum wird durch den Umstieg auf ein automatisiertes Containerterminalsystem ermöglicht. Der High-Tech-Hafen der nahen Zukunft wird aus Cargo-Hallen unterschiedlicher Größen, einer Station für Fracht-LKWs und Bürogebäuden bestehen.