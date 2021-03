BANGKOK: Sechs thailändische Fluggesellschaften ziehen mit stark reduzierten Ticketpreisen auf Inlandsrouten in den Preiskampf.

Die von der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) organisierte Kampagne „Thai Travel Fleet is Even More Amazing" (Die thailändische Reiseflotte ist noch erstaunlicher) zielt darauf ab, Passagiere mit niedrigen Preisen in die Flugzeuge zu locken. Sondertarife bieten Nok Air, Thai AirAsia, Thai Lion Air, Thai Smile, Thai Vietjet und Bangkok Airways an.