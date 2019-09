BANGKOK: Das Oktoberfest der Deutsch-Thailändischen Handelskammer ist mit mehr als 1.700 Besuchern das größte und beliebteste seiner Art in Thailand und findet in diesem Jahr am Freitag, 25. Oktober und Samstag, 26. Oktober, von 18.30 bis 01.00 Uhr, im Bangkok Marriott Maquis Queen’s Park, 199 Soi Sukhumvit 22, statt.

Geboten werden ein reichhaltiges Buffet mit vielen deutschen Spezialitäten, Paulaner-Oktoberfestbier und natürlich viel Spiel und Spaß mit einer Original-Oktoberfest-Kapelle. Der Eintritt inkl. Buffet und Maßkrug kostet für GTCC-Mitglieder 2.000 Baht pro Person und für Nicht-Mitglieder 2.500 Baht pro Person. Da die Veranstaltung in den Vorjahren immer komplett ausverkauft war, wird um eine frühzeitige Ticketreservierung gebeten: www.eventbank.com/event/gtcc-oktoberfest-2019-14784/.