Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.19

BANGKOK: An den Neujahrsfeiertagen erhalten Besucher der 155 Nationalparks „Green Heart-Pässe“.

Mit diesen grünen Pässen will die Behörde für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz den umweltfreundlichen Tourismus fördern. Am Eingang zu den Nationalparks werden die Pässe mit zwei Sternen versehen. Bei insgesamt zehn Sternen erhält der Passinhaber freien Eintritt in einem Park. Laut dem Direktor der Behörde, Damras Poprasit, soll den Besuchern der Parks über den grünen Pass ein Verständnis dafür vermitteln werden, wie sie sich verhalten sollen, um die Umwelt nicht zu schädigen. Eine Million dieser Umweltpässe werden verteilt. Sie sind bis zum 31. Dezember 2020 gültig.