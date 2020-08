Großflächiger Viren-Ausbruch in Thailand unwahrscheinlich

BANGKOK: Thailand wird wahrscheinlich neue Fälle von lokaler Covid-19-Übertragung melden, wenn die globale Pandemie weitergeht. Aber die Wahrscheinlichkeit eines großflächigen Ausbruchs in Thailand kann reduziert werden, wenn die Bevölkerung weiterhin wachsam bleibt.

Die Warnung wurde auf der täglichen Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums über die Covid-19-Infektionen des Landes durch den Chef der Abteilung für Krankheitsbekämpfung, Dr. Tanarak Plipat, weitergegeben. Er stellte fest, dass die Menschen, da Thailand seit mehr als 70 Tagen keine lokale Übertragung gemeldet hat, beginnen, ihre Wachsamkeit gegenüber dem Virus zu verringern.

Laut Dr. Tanarak kann ein großflächiger Ausbruch verhindert oder unter Kontrolle gebracht werden, wenn die Gesundheitsbehörden schnell eine umfassende Kontaktverfolgung durchführen und strenge Quarantänevorschriften durchsetzen. Am wichtigsten sei, dass die Menschen nicht in Panik geraten sollten, wenn ein lokal übertragener Fall entdeckt werde.

„Der wirksamste Weg zur Kontrolle der Krankheit ist die Selbstprävention. Und selbst wenn wir einen Impfstoff haben, dürfen wir in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Impfstoffe sind der Weg, um die Krankheit zu verhindern, aber das Virus wird immer noch existieren", fügte er hinzu. Derzeit gebe es sieben Impfstoffe, die sich in der dritten Phase der Erprobung am Menschen befinden - einer davon könnte innerhalb der nächsten sechs Monate fertig sein, sagte Dr. Tanarak.