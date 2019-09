Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.19

Der Service im Immigration-Büro in Jomtien wird von Jahr zu Jahr besser, berichtet ein Leser:

Nach all den negativen Dingen, die man in der letzten Zeit über die Immigration-Büros in Thailand lesen musste, möchte ich mal ein großes Lob an die Chonburi Immigration in Jomtien zum Ausdruck bringen. Ich lebe jetzt seit fast fünf Jahren in Pattaya und kann feststellen, dass der Service immer besser wird. Im Jahr 2019 hatte ich bisher fünf Termine. Bei drei Terminen für die 90-Tage-Meldung betrug die Wartezeit nahezu null. Nummer bekommen, fast keine Wartezeit, da ich gleich aufgerufen wurde, Bearbeitungszeit weniger als zwei Minuten. Der Hit war am vierten September. Ich hatte eigentlich ein bis zwei Stunden für die Verlängerung meines Retirement-Visums einkalkuliert, bekam meinen Nummernzettel und wurde sofort aufgerufen. Eine nette Dame füllte ein fehlendes Formular anhand meiner Unterlagen aus und die gesamte Bearbeitungszeit dauerte knapp fünf Minuten. Am nächsten Tag konnte ich meinen Reisepass mit der einjährigen Verlängerung abholen. Fazit: Fünf notwendige Besuche, die insgesamt weniger als eine halbe Stunde Zeit in Anspruch genommen haben sowie supernettes und hilfreiches Personal. Was will man mehr?

Thomas Leszinski, Pattaya

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!