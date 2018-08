Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.18

BANGKOK: Ein Großbrand hat am frühen Montagmorgen im Bezirk Bang Kapi fünf Gebäude der staatlichen Sportbehörde vernichtet.

In den Häusern wohnten Mitarbeiter der Sport Authority of Thailand (SAT). Ein Sprecher der SAT sagte, für die vom Feuer betroffenen Menschen stünden Ausweichquartiere bereit, zudem erhielten sie Ausgleichszahlungen. Vermutlich hat ein Kurzschluss den Brand verursacht. Da die Häuser überwiegend aus Holz errichtet wurden und dicht nebeneinander standen, konnten sich die Flammen schnell ausbreiten. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand nach einer halben Stunde unter Kontrolle. Eine Bewohnerin berichtete, sie und ihr Sohn hätten sich gegen 1.30 Uhr schnell in Sicherheit bringen können, weil der starke Rauch sie aufgeweckt habe. Dann hätten sie ihre Nachbarn alarmiert.