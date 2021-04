Größter Heroinfund seit zwei Jahrzehnten

SINGAPUR: Die Polizei in Singapur hat in der Wohnung eines Malaysiers den größten Heroinfund seit zwei Jahrzehnten gemacht. Insgesamt seien bei einer Razzia 16,5 Kilo des Rauschmittels sowie 23 Kilo Cannabis und kleinere Mengen Methamphetamin und Ecstasy beschlagnahmt worden, teilte das örtliche Rauschgiftdezernat am Montag mit. Die Drogen hätten insgesamt einen Wert von 3,2 Millionen Singapur-Dollar (1,4 Millionen Euro).

Eine so große Menge Heroin sei zuletzt bei einer Operation 2001 sichergestellt worden, hieß es bei einer Pressekonferenz. Die Drogen insgesamt hätten demnach ausgereicht, um 12.000 Konsumenten eine Woche lang zu versorgen. Der 22-jährige Malaysier wurde festgenommen.

Das nahe gelegene Myanmar gilt als einer der Hauptlieferanten von Heroin und Methamphetamin. Die strengen Gesetze Singapurs schreckten die Drogensyndikate aber bisher kaum ab, so das Dezernat. Drogenvergehen können in dem südostasiatischen Stadtstaat mit der Todesstrafe belangt werden.