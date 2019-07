BANGKOK: Anlässlich des 728. Schweizer Nationalfeiertages lädt die Swiss Society Bangkok (SSB) am Samstag, 3. August, von 16 bis 21 Uhr, ein zu einem Grillfest im Garten der Residenz des Schweizer Botschafters in der North Wireless Road in Bangkok. Willkommen sind alle Eidgenossen sowie natürlich auch alle Freunde der Schweiz – egal, welcher Nationalität!

Programm

15.30–16.30 Uhr : Registrierung und Einlass

: Registrierung und Einlass 16.30–17.00 Uhr: Begrüßung durch den SSB-Vorstand, Ansprache des Schweizer Botschafters S. E. Ivo Sieber, Abspielen der Nationalhymne und Ansprache des Bundespräsidenten vom Band)

17.00 Uhr: Eröffnung des Buffets

Die Besucher dürfen sich auf ein reichhaltiges Schweizer Spezialitätenbuffet vom Catering des JW Marriott Hotel Bangkok freuen. Es umfasst viele Leckereien wie Würste vom Grill, ein Salatbuffet und eine große Dessert-Auswahl. Softdrinks und Wasser sind im Eintrittspreis inbegriffen, Wein und Bier können separat gekauft werden.

Teilnahmepreis

Erwachsene ab 16 Jahren: 1.000 Baht pro Person

Kinder unter 16 Jahren: Gratis (ID erforderlich)

Annullierungen mindestens 48 Stunden vor dem Anlass sind kostenlos. Bei Nichterscheinen oder verspäteter Annullierung, wird die SSB die vollen Kosten belasten.

Anmeldung

Bis spätestens Montag, 22. Juli 2019 per E-Mail.

Wichtig: Auf dem Botschaftsgelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Empfohlen wird die Anreise mit dem Skytrain, Ausstieg an der BTS-Station Ploenchit. Eine beschränkte Anzahl kostenpflichtiger Parkplätze steht im Wave Place Building (siehe Google Maps) zur Verfügung.

Übernachtung zum Spezialpreis

Parkplaza Bangkok, Sukhumvit Road Soi 18

Superior Room: 2.400 Baht (Einzelzimmer) & 2.600 THB (Doppelzimmer) *

2.400 Baht (Einzelzimmer) & 2.600 THB (Doppelzimmer) * Deluxe City View: 2.700 Baht (Einzelzimmer) & 2900 Baht (Doppelzimmer) *

2.700 Baht (Einzelzimmer) & 2900 Baht (Doppelzimmer) * Junior Suite: 3.400 Baht (Einzel) & 3.600 Baht (Doppel) *

* Alle Preise sind einschließlich aller anfallenden Steuern sowie Frühstücksbuffet und gelten vom 1. bis 7. August, falls man länger bleiben möchte!

Buchung per E-Mail, für Fragen steht auch der Schweizer GM Miguel Jaun per E-Mail zur Verfügung. .

Arnoma Grand Bangkok, 99 Ratchadamri Road

Superior Room (Einzelzimmer): 2.500 Baht net. inkl. Frühstück, Gratis-WiFi und Gratis-Upgrade auf Delucxe Room! *

(Einzelzimmer): 2.500 Baht net. inkl. Frühstück, Gratis-WiFi und Gratis-Upgrade auf Delucxe Room! * Superior Room (Doppelzimmer): 2.800 Baht net. inkl. Frühstück, Gratis-WiFi und Gratis-Upgrade auf Delucxe Room! *

* Abhängig von Verfügbarkeit / Late-Check-Out um 14 Uhr.

Buchung per E-Mail, für Fragen steht auch der Schweizer GM Eric Brand per E-Mail zur Verfügung..

JW Marriott Bangkok, 4 Sukhumvit Road Soi 2

Zimmer zum Spezialpreis von 4.000 Baht (plus 7% Steuern & 10% Serviceaufschlag) *

* Das Spezialangebot gilt vom 2. bis 5. August (max. 3 Übernachtungen), falls man länger bleiben möchte!

Buchung per E-Mail bei Khun Ball. Der Schweizer GM ist Peter Caprez.