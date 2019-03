Von: Björn Jahner | 24.03.19

Grenzübergang zwischen Thailand und Myanmar in Mae Sot. Foto: Tourism Authority of Thailand



TAK: Die Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion des Landes will seine Funktion als bedeutender Dreh- und Angelpunkt des grenzüberschreitenden Handels von Waren und Dienstleistungen zwischen Thailand und Myanmar nutzen und die durch den Mae Nam Moei vom ehemaligen Burma getrennte Grenzstadt zum wirtschaftlichen und touristischen Knotenpunkt der Region ausbauen.

Um die Entwicklung voranzutreiben hat sich die Bezirksverwaltung Mae Sot mit dem King Pra Pok Klao Institute in Bangkok, der Japan International Cooperation Agency (Jica) und dem japanischen National Graduate Institute for Policy Studies (Grips) zusammengeschlossen, um gemeinsam das „Drive Mae Sot Project“ an Fahrt gewinnen zu lassen. Im ersten Schritt des thailändisch-japanischen Projekts soll gemäß Somchai Kitcharoenrungroj, stellvertretender Provinzgouverneur von Tak, in Zusammenarbeit mit dem King Pra Pok Klao-Institut ein Entwicklungsforschungszentrum eröffnet werden, das sowohl lokale Tambon-Vertreter, lokale Gemeinschaften und den Privatsektor umfasst. Unter Entwicklungsforschung ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Ursachen, Aspekten, Kennzeichen und Folgen der Entwicklung sowie der Unterentwicklung zu verstehen.