Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.20

BANGKOK: Das Innenministerium hat Greifautomaten als Glücksspiel und sämtliche Greifautomaten im Land für illegal erklärt.

Bei einer landesweiten Untersuchung fand die Jugendschutzorganisation „No Gambling Youth Club“ 2019 heraus, dass die Automaten in 75 von 92 getesteten Einkaufszentren anzutreffen waren. Ihren Angaben zufolge zählte die Organisation in den Shopping-Malls insgesamt 1.300 der hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen genutzten Geräte.

Unterstützung erhielten Kritiker durch ein Urteil vom Oberstem Gerichtshof. Dieser hatte bereits vor Jahren entschieden, dass Greifautomaten dem Glücksspiel zuzurechnen seien. Als Begründung gaben Richter und Verbraucherschützer gleichermaßen an, dass es sich beim Spiel an den Geräten um ein Wettgeschäft handele. Nach Zahlung von 10 Baht hätten die Spieler keine Garantie, dass sie per Greifarm tatsächlich einen Gewinn einfahren würden. Dies sei als eindeutiges Glücksspielmerkmal zu deuten und damit illegal.

Mit Ausnahme von Wetten auf Pferderennen und der staatlichen Lotterie ist in Thailand seit Einführung des Glücksspielgesetzes von 1935 jegliches Glücksspiel verboten. Geschäftsbetreiber, die gegen das Verbot verstoßen, müssen demnach mit einer Verwarnung rechnen. Im Wiederholungsfall drohen ihnen Geldstrafen oder sogar die Verhaftung.