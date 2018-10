BANGKOK: Wie auch bereits an anderen Feiertagen des Jahres, erlässt der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) auch an diesem Wochenende die Parkgebühren für das Langzeitparken am Flughafen, wenn mit dem staatlichen Bhumibol-Feiertag nicht nur dem Tod des hochverehrten Monarchen Rama IX. vor zwei Jahren gedacht wird, sondern auch eine einheimische Reisewelle eintritt.

Reisewelle am Bhumibol-Tag

Mit dem Bhumibol-Tag am Samstag, 13. Oktober und dem zusätzlichen Ersatzfeiertag am Montag, 15. Oktober, schauen thailändische Berufstätige einem langen Wochenende entgegen. Viele nutzen die arbeitsfreien Tage, um eine Kurzreise zu unternehmen und haben Flüge in die Provinzen oder ins Ausland ab dem Hauptstadtflughafen gebucht.

Gebührenerlass im Parkbereich C

Die Gebühren für das Langzeitparken werden von Freitag, 12. Oktober, 8 Uhr bis Dienstag, 16. Oktober, 17 Uhr im Parkbereich C erlassen. Zwischen Parkplatz und Terminal verkehren kostenlose Shuttlebusse.

AoT rechnet an diesem Wochenende mit einem starken Anstieg der Passagierzahlen, weshalb Fluggästen geraten wird, den Airport frühzeitig aufzusuchen.