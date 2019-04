Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.19

BANGKOK: Grab, Transportunternehmen mit Sitz in Singapur, hat in der Hauptstadt seinen Trip Planner Service gestartet.

Die neue Dienstleistung ist über eine App abzurufen. Mit Informationen über Skytrain, U-Bahn, Fähren und Bussen kann der Handynutzer seine Fahrt oder seinen Ausflug in Bangkok planen. Der Trip Planner Service zeigt ihm, von seinem Standort aus, die nächste Haltestelle auf sowie die Abfahrt- und Ankunftszeiten weiterer öffentlicher Verkehrssysteme bis zu seinem Tagesziel. Grab hatte den Service im März in Jakarta angeboten und ihn inzwischen auch in Singapur und Kuala Lumpur gestartet.