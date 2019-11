Grab-Fahrer sollen Taxifahrer angegriffen haben

In der Pratumnak Road kam es Dienstagnacht zu einer Schlägerei zwischen Taxifahrern. Foto: 77kaoded

PATTAYA: Am Dienstag rückte die Polizei in den späten Abendstunden in die Pratumnak Road aus, wo es kurz vor der Auffahrt zum Sor Thor Ror Hill gegen 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Taxifahrern gekommen sein soll.

Die dort stationierten Fahrer hatten die Beamten zur Hilfe gerufen, nachdem sie angeblich von 10 Fahrern des privaten Fahrdienstleistungsvermittlers Grab angegriffen wurden. Zwei 35 und 50 Jahre alte Taxifahrer und ein 35-jähriger Motorradtaxifahrer trugen leichte Blessuren davon und erstatteten auf der Wache Anzeige gegen die Angreifer. Da in der Vergangenheit immer wieder Grab-Fahrer unter den Übergriffen der Fahrer von Baht-Bussen und Taxen litten, könnte es sich um einen Racheakt gehandelt haben oder auch einfach nur um eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Berufskollegen.