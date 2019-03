Written by: Redaktion DER FARANG | 07/03/2019

BERLIN (dpa) - Nach Serien und Fernsehfilmen hat die Jury für den Fernsehpreis Goldene Kamera auch die sechs Nominierungen für die besten Schauspielerinnen und Schauspieler benannt.

Anwärterinnen für die Auszeichnung sind Paula Beer («Bad Banks», ZDF/Arte), Anna Schudt («Aufbruch in die Freiheit», ZDF) und Rosalie Thomass («Rufmord», Arte), wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Bei den Schauspielern nominiert wurden Nicholas Ofczarek («Pass», Sky), Albrecht Schuch («Der Polizist und das Mädchen», ZDF; «Kruso», Das Erste) sowie Jörg Schüttauf («Macht euch keine Sorgen», Das Erste).

Die Goldene Kamera wird am 30. März in Berlin auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof verliehen. Bereits im Rennen sind die Thrillerserie «Bad Banks» (ZDF/Arte), die Amazon-Serie «Beat» über Berlins Technoszene und die Krimiserie «Der Pass» (Sky). Bei den Fernsehfilmen sind benannt das ZDF-Drama «Aufbruch in die Freiheit» über Frauen in den 1970ern, der ARD-Film «Macht euch keine Sorgen» über einen Vater, dessen Sohn sich der Terrormiliz IS anschließt, und die Tragikomödie «Schöne heile Welt» (SWR/Arte) über einen Mann, der sich mit einem jungen Afrikaner anfreundet.