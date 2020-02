Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.20

BANGKOK: Der amerikanische Autobauer General Motors (GM) hat am Montag in einer Erklärung noch einmal unterstrichen, dass der Kundendienst für Chevrolet-Fahrzeuge nach dem Rückzug der Marke aus Thailand bei den Händlern fortgesetzt wird.

General Motors hatte am 17. Februar bekanntgegeben, dass der chinesische Autobauer Great Wall Motors die Rayong-Fahrzeugfabrik von GM zum Ende des Jahres übernimmt. Laut dem Generaldirektor von GM Thailand, Vanchana Unakul, hat das Unternehmen in Thailand einen großen Bestand an Originalteilen für Reparaturen und Wartungsarbeiten an alten und neuen Chevrolet-Modellen. Das After-Sale-Team werde sich weiterhin um die Kunden kümmern.