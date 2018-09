BANGKOK: Auf einer Baustelle im Stadtteil Bangkok Noi wurden bei Restaurierungsarbeiten eines buddhistischen Tempels am Dienstag 11 Arbeiter verletzt, als der antike Glockenturm des Bauwerks zusammenstürzte.

Der Tempel ist mehrere 100 Jahre alt und ist als historische Stätte ausgewiesen.

Drei Männer trugen schwere Verletzungen davon und befinden sich im Siriraj-Krankenhaus zur Behandlung. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr im Wat Phraya Tam, dessen Alter auf mehrere 100 Jahre geschätzt wird. Die Renovierungsarbeiten wurden bereits am 18. Mai aufgenommen. Den Zuschlag für das auf 8,65 Millionen Baht bezifferte Renovierungsprojekt des Amts für Schöne Künste erhielt das Bauunternehmen Priyakij Co., Ltd. Da der Baufortschritt stets von einem Ingenieur des angeheuerten Unternehmens überwacht wurde, liegen die Gründe, die zu dem Zusammensturz geführt haben, noch im Dunkeln. In der Zeitung „The Nation“ informierte der Generaldirektor des Amts für Schöne Künste, Anandha Chuchot, dass seine Behörde bereits über den Vorfall informiert und eine Untersuchung eingeleitet wurde. Der materielle Schaden dürfte immens sein, so ist der Tempel mit seiner ungewöhnlichen Form als historische Stätte ausgewiesen.