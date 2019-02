PATTAYA: Im Zuge der Abwehr eines rechtzeitig erkannten Übernahmeversuchs kam es am 18. Januar und an den Folgetagen zu massiven Störungen bei dem Streaming-Dienst GlobalHDTV für deutschsprachiges Fernsehen in Thailand.

Die Betreiber sahen sich gezwungen, die Server für die bisherigen GlobalHDTV-Player vom Netz zu nehmen und den Software-und Streamlieferanten zu wechseln. Die Störungen konnten mittlerweile trotz zwei massiven DOS-Attacken auf die neuen Server behoben werden. Die GlobalHDTV-Kunden werden daher gebeten, die neuen GlobalHDTV-Player direkt auf der Webseite herunterzuladen und zu installieren. Weitere Auskünfte erteilen die örtlichen GlobalHDTV-Kundenberater, unter Ausnahme von Koh Samui, wo die Abonnenten gebeten werden, bei Fragen Kontakt mit der GlobalHDTV-Zentrale in Pattaya per E-Mail aufzunehmen. Weitere Informationen wurden in einer Stellungnahme der Geschäftsleitung auf der GlobalHDTV-Webseite bekanntgegeben.