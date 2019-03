BERLIN (dpa) - In Berlin ist wieder Goldene-Kamera-Zeit. Auf der Gästeliste stehen Schauspieler, Musiker und die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Eine britische Schauspielgröße aber fehlt - wegen eines Unfalls.

Im stillgelegten Flughafen Berlin-Tempelhof wird die Goldene Kamera verliehen. Rund 1.200 Gäste werden am Samstagabend (20.15 Uhr) erwartet, darunter die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die 16-Jährige soll mit dem Sonderpreis Klimaschutz geehrt werden, wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter ankündigte.

Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave (82) wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, soll aber nicht selbst kommen. «Sie hatte letzte Woche einen Unfall. Obwohl es ihr jeden Tag besser geht, haben ihr die Ärzte striktes Reiseverbot erteilt», erklärten die Veranstalter. Nun soll Redgraves Mann den Preis entgegennehmen.

Wer hat sonst Chancen auf eine Auszeichnung? Welcher Fernsehfilm und welche Serie werden prämiert? Das wurde noch nicht verraten. Steven Gätjen moderiert und das ZDF überträgt die Show. Auftreten sollen zum Beispiel die Band Westlife, die Sängerin Katie Melua und der Pianist Lang Lang. Auch der Musiker George Ezra («Shotgun») ist angekündigt.

Er bekommt eine Goldene Kamera in der Kategorie «Beste Musik International», die Band Pur in der Kategorie «Beste Musik National». Der Dokumentarfilmer Stephan Lamby wird für seine Reportage «Im Labyrinth der Macht - Protokoll einer Regierungsbildung» in der Kategorie «Bester TV-Journalismus» ausgezeichnet.

Am roten Teppich wird auch der österreichische Künstler Tom Neuwirth erwartet, bisher bekannt als Conchita Wurst. Zuletzt zeigte er sich auf Bildern eher maskulin und nannte sich «Wurst». Auf der Gästeliste stehen auch die Schauspielerinnen Martina Gedeck und Simone Thomalla, das Schauspielerpaar Jan Josef Liefers und Anna Loos, Model Lena Gercke und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).