BERN (dpa) - Mit mehr als 110.000 Unterstützungsunterschriften fordert eine Gletscher-Initiative in der Schweiz die dortige Regierung zu einem ambitionierten Kampf gegen die Erderhitzung auf.

Die Initiative setzt sich dafür ein, dass die Schweiz bis spätestens 2050 die Treibhausgasemissionen auf netto null senkt - und dieses Ziel auch in der Verfassung verankert. Am Mittwochnachmittag sollten die 112.296 Unterschriften bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht werden. Diese muss dann deren Gültigkeit prüfen. Der Klimawandel ist in der Schweiz besonders durch den Rückgang der Gletscher sichtbar.

Während die Initiative in den vergangenen Monaten Überzeugungsarbeit für ihre Anliegen leistete, hat die Schweizer Regierung Ende August das Netto-Null-Ziel bis 2050 bereits beschlossen. Derzeit wird eine Strategie entwickelt. Die Gletscher-Initiative sammelte aber weiter Unterschriften, weil noch keine Details auf dem Tisch liegen. Bis zu einer möglichen Volksabstimmung über das Thema gibt es noch einige Hürden.