Von: Björn Jahner | 04.02.19

Bayern-Legende und Häfele-Thailand-Markenbotschafter Giovane Elber freut sich, auf dem Fest der Deutschen mit der deutschen Community in Thailand in Kontakt zu treten.

BANGKOK: Häfele Thailand, der Spezialist für Bau- und Möbelbeschläge, Haushaltsgeräte, Küchen- und Badarmaturen sowie elektronische Schließsysteme, bringt Bayern-Legende Giovane Elber als Ehrengast zum Fest der Deutschen 2019.

Der FC Bayern und Häfele Thailand stehen für Qualität „made in Germany“ und kooperieren als Regionalpartner, um das starke Image beider Erfolgsmarken zu verbinden. Giovane Elber, offizieller Markenbotschafter für Häfele Thailand, freut sich auf seinen Besuch in Bangkok, um die Besucher von den innovativen Häfele-Produktneuheiten zu überzeugen und mit der deutschen Community in Thailand in Kontakt zu treten.



Das Fest der Deutschen ist größte Veranstaltung der deutschen Gemeinschaft in Thailand und findet am Samstag, 9. Februar, ab 18.30 Uhr im Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park, 199 Sukhumvit Road Soi 22, unter der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft statt. Es stellt die wichtigste Finanzierungsquelle für die Sozialarbeit des Deutschen Hilfsvereins Thailand e.V. (DHV) dar und wird die Besucher mit einem unterhaltsamen und musikalischen Bühnenprogramm, einer preisschweren Tombola, vielen Sponsorenständen, einem reichhaltigen deutschen Spezialitätenbuffet sowie deutschen Bieren und Weinen begeistern.



Sichern Sie sich noch heute eines der letzten Resttickets (1.600 Baht) und Sie erhalten die Chance, die Bayern-Legende persönlich kennenzulernen! Reservierung per E-Mail und telefonisch unter der Rufnummer 02-287.3761.