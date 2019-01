Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

BANGKOK: Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die Luft in der Hauptstadt voll giftiger Schwermetalle ist.

Es sei für die Behörden an der Zeit, die Standards für die Kontrolle der Emissionen aller gefährlichen Schwermetalle festzulegen, die in der Luft gefunden wurden, fordert der Direktor des NIDA-Zentrums für Forschung und Entwicklung von Katastrophenverhütung und -management. Siwatt Pongpiachan sagte, seine Studien hätten ergeben, dass die Luft in Bangkok schädliche Anteile an Cadmium, Wolfram, Arsen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) enthielt. Seine zwei akademischen Studien über die Luftverschmutzung der Hauptstadt in Bangkok ergaben, dass sich in den sehr feinen PM2,5-Staubpartikeln mindestens 51 Schwermetallarten befanden, von denen drei - Cadmium, Wolfram und Arsen – nach den Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in unsicheren Mengen gefunden wurden. „Die Forschungsstudien zeigen, dass die Abgase aus Verkehr, Fabriken und Krematorien die wahren Hauptquellen der Luftverschmutzung in Bangkok sind", weiß Siwatt.