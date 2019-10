Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.19

ISTANBUL (dpa) - Der türkische Intellektuelle Osman Kavala muss auch nach rund zwei Jahren weiter in Untersuchungshaft bleiben.



Das entschieden die Richter am Dienstag im international aufmerksam verfolgten Gezi-Prozess gegen Zivilgesellschaftsaktivisten in Istanbul. Die nächste Sitzung soll am 24. und 25. Dezember stattfinden, also über Weihnachten. Ein für Mittwoch vorgesehener Gerichtstermin wurde gestrichen. Kavalas Kultur-Stiftung Anadolu Kültür arbeitet auch mit vielen deutschen Institutionen zusammen.

Den insgesamt 16 Angeklagten wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen. Kavala wird beschuldigt, die Proteste mit ausländischer Hilfe finanziert zu haben.

Kavala hatte am Dienstag vor den Richtern seine Freilassung gefordert. Ihn zu verhaften, sei «Rechtsbruch und Willkür» gewesen, auch die Verlängerung der U-Haft sei «rechtswidrig und diskriminierend», sagte er. Die Richter sollten dem ein Ende setzen.

Mehr als 500 Zuschauer füllten die Ränge des Saals. Unter den Beobachtern waren unter anderem Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen der USA, Frankreichs, der Schweiz sowie der deutsche Generalkonsul Michael Reiffenstuel. Ein Beobachter war aus dem Auswärtigen Amt in Berlin angereist.

In der Anklageschrift geht es unter anderem um ein Treffen zwischen Kavala, einem Anwalt und einem deutschen Diplomat im Zentrum von Istanbul. In einem eineinhalbstündigen Verhör fragten die Richter Kavala unter anderem, warum «Deutsche und Amerikaner» ihn nach seiner Meinung fragten. «Wer sind Sie, dass die Sie fragen?» Kavala sagte, dass er Kontakte zu ausländischen Konsulaten habe, die sich aber «ausschließlich auf Meinungsaustausch» beschränkten.

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur im Juni hieß es aus dem Auswärtigen Amt zu dem Anklagepunkt, die «offenbar heimlich gemachten Aufnahmen» und impliziten «Unterstellungen gegenüber dem (deutschen) Diplomaten» seien «inakzeptabel». Sie stünden im Widerspruch zum Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen. Man habe das der türkischen Regierung gegenüber deutlich gemacht.