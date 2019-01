Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.19

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Europas zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker kämpft weiter mit dem Preisverfall auf dem Weltmarkt.



Der Gewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (März bis Februar) brach von 143,5 Millionen Euro im Vorjahr auf nur noch 17,1 Millionen Euro ein, wie das deutsche Unternehmen am Dienstag in Braunschweig mitteilte.

Der Umsatz sank um 18 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Der Weltmarkt sei auf dem niedrigsten Niveau seit etwa zehn Jahren. Das gehe auf erhebliche Überproduktion vor allem in Indien und Thailand zurück, hieß es zur Begründung.

Wie befürchtet wird die in diesen Tagen zu Ende gehende Zuckerrübenernte nach Konzernangaben unterdurchschnittlich ausfallen. Der Zuckerertrag liege wegen der Trockenheit vor allem während der Sommermonate im Schnitt um 10 bis 15 Prozent unter dem Vorjahr.