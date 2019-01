Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

BANGKOK/BUDAPEST (dpa) - Olympiasiegerin Sopita Tanasan aus Thailand ist nach Angaben des Internationalen Gewichtheber-Verbandes (IWF) positiv auf Doping getestet worden. In einer Probe nach der WM im vergangenen November seien verbotene Mittel nachgewiesen worden, teilte der Verband am Dienstag mit. Die 24-jährige Tanasan war bei der WM im turkmenischen Aschchabad Vierte geworden. 2016 hatte sie in Rio de Janeiro Gold in der Klasse bis 48 Kilogramm gewonnen.

Tanasan ist eine von vier Thailänderinnen, der bei der WM Doping nachgewiesen wurde. Die Weltmeisterinnen Thunya Sukcharoen und Sukanya Srisurat müssen nach ihren positiven Befunden um ihre Titel bangen. 2016-Olympiasiegerin Srisurat droht sogar eine Sperre von acht Jahren. Sie war in ihrer Karriere schon einmal auffällig geworden. Auch die WM-Sechste Chitchanok Pulsabsakul wurde positiv getestet.

Doping ist im Gewichtheben seit Jahrzehnten ein Problem. Sollte es der Welt-Verband nicht in den Griff bekommen, droht der Sportart die Streichung aus dem olympischen Programm.