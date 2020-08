Written by: Björn Jahner | 23/08/2020

Um ihre Einnahmen trotz hohen Zahlungen in den Rentenfonds zu erhöhen, will die staatliche Transport Company mehrere Busbahnhöfe in Bangkok zur Mischnutzung freigeben. Foto: The Nation

BANGKOK: Der staatliche Busbetreiber Transport Company Limited steigt in das Immobiliengeschäft ein, um die gesunkenen Einnahmen auszugleichen, die aus der Einrichtung eines Rentenfonds für Mitarbeiter resultieren, die in den Vorruhestand gehen.

Gemäß Manote Saichuto, Vizepräsident des Buslinienverkehrs und amtierender Präsident der Transport Co., will der Staatsbetrieb in Zusammenarbeit mit privaten Partnern zwei Busbahnhöhe zur gewerblichen Nutzung erschließen: Das 7 Rai große Gebiet der Ekamai Bus Station in der Innenstadt Bangkoks an der Sukhumvit Road und das 15 Rai große Gebiet der Pinklao Bus Station im Westen der Millionenmetropole. Darüber hinaus soll auch der ehemalige Busbahnhof in Bangkok Noi verpachtet werden, um auf dem Grundstück ein Wohnprojekt zu errichten.

Zwar hatte die Transport Co. im Jahr 2019 Betriebseinnahmen in Höhe von 168,35 Millionen Baht erzielt, musste jedoch einen Rentenfonds in Höhe von 166,94 Millionen Baht einrichten, nachdem das State Enterprise Labour Committee entschieden hatte, dass Staatsbetriebe ihren Mitarbeitern 400 Tage Lohn bezahlen müssen, die nach über 20 Jahren Dienst in Vorruhestand treten. Dies führte dazu, dass der Unternehmensgewinn auf 1,41 Millionen Baht sank, weshalb das Unternehmen entschied, die beiden Busbahnhöfe in Ekamai und Pinklao zur Mischnutzung freizugeben.

Vorgesehen sind unter anderem die Errichtung von Einzelhandelsflächen, Büros, Hotels und Parkplätzen. Zudem prüft die Transport Co. auch die Möglichkeit, die sanitären Anlagen an ihren Busstationen zu privatisieren, nachdem eine Umfrage ergeben hat, dass es den meisten Fahrgästen nichts ausmachen würde, eine Gebühr für saubere Toiletten zu entrichten.

Khun Manote ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen trotz des massiven Gewinnrückgangs keinen Sanierungsplan benötigt, da es weiterhin ausreichende Einnahmen generiert, um die Betriebskosten zu decken. Er ist davon überzeugt, dass die Transport Co. trotz Covid-19-Krise nachhaltig wachsen kann, wenn Immobilienprojekte zusammen mit anderen Unternehmensbereichen wie dem Postzustelldienst ins Geschäft integriert werden.