Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.20

BANGKOK: Die Polizei hat vier Einzelhändler festgenommen, weil sie Gesichtsmasken zu Preisen verkauft hatten, die über dem vom Zentralkomitee für Waren- und Dienstleistungspreise angekündigten Standardpreis lagen.

Laut dem Staatssekretär des Handelsministeriums, Boonyarit Kanlayanamit, hat das Provincial Commerce Office in 76 Provinzen Marktinspektionen durchgeführt und vier Personen verhaftet, zwei in Phuket sowie jeweils eine in Chonburi und Surat Thani. Sie werden wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Preise für Waren und Dienstleistungen angeklagt. Sie müssen mit einer Höchststrafe von 140.000 Baht oder einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren oder beidem rechnen. Beamte werden den Verkauf und die Preise von Gesichtsmasken und Hygiene-Handgels in den Provinzen täglich beobachten. Verbraucher können die Ausbeutung durch Hersteller, Groß- oder Einzelhändler der Hotline 1569 der Behörde für Binnenhandel melden.