Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.19

BANGKOK: Nach der Veröffentlichung von zwei Videoclips brach am Freitag in den sozialen Netzwerken ein Sturm der Empörung los: Die Videos zeigten drei Männer und zwei Frauen, die in einem Tuk-Tuk unterwegs waren und offensichtlich Geschlechtsverkehr hatten.

Eine der Frauen soll ihren Rock gehoben und sich auf den Schoss eines Mannes gesetzt haben. Auf einem der Videoclips war eine überraschte Stimme zu hören: „Keine Unterwäsche?“, lautete der Ausruf. Die beiden Videos erreichten schnell mehr als 200.000 Aufrufe, bevor sie von der Facebook-Seite entfernt wurden. Die Videos stießen auf scharfe Kritik, solche Handlungen seien in einem buddhistischen Land nicht angebracht, hieß es. Die Polizei wurde aufgefordert, den Vorfall zu untersuchen.