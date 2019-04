Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

PHUKET: Während Tausende in Patong zum Songkran an den Wasserschlachten teilnahmen, brach am Freitagabend in einem Geschäftshaus an der Beach Road ein Brand aus.

Die Polizei sperrte die Thaweewong Road und die Bangla Road, damit Feuerwehrfahrzeuge den Brandort erreichen konnten. Bei der Ankunft der Feuerwehrleute um kurz nach 19.30 Uhr stand das Geschäftshaus in der Nähe der Straße, die zum Patong Tower Condo führt, in hellen Flammen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es soll niemand verletzt worden sein. Der Brand soll durch den elektrischen Transformator an einem Strommast vor dem Laden entstanden sein..