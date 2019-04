Written by: Redaktion DER FARANG | 16/04/2019

BANGKOK: Bei fast allen von der Polizei in den ersten fünf der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu Songkran gemeldeten schweren Verkehrsdelikten ging es um Alkoholmissbrauch beim Fahren. 8.222 Fälle landeten vor Gericht.

Allein am Montag wurden 4.264 Fälle an die Gerichte geschickt, bei 99,95 Prozent der Fahrer ging es um Alkoholmissbrauch. Gerichte ordneten elektronische Überwachungsgeräte für 203 betrunkene Fahrer an, die mit einer Strafe auf Bewährung davonkamen. Diese Fahrer tragen die Geräte an den Knöcheln und dürfen ihre Häuser an 7 bis 15 Tagen zwischen 22 und 4 Uhr nicht verlassen. Die Verkehrssünder müssen sich viermal bei den Bewährungshelfern melden und während der einjährigen Bewährungszeit 24 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Die Gesamtzahl der Straftäter, deren Kontrollgeräte an den Knöcheln angebracht wurden, betrug bisher 389 - 387 für das Fahren unter Alkohol- und zwei für das Fahren unter Drogeneinfluss. Die Gesamtzahl der Verkehrsstraftaten, die vom 11. bis 15. April an die Gerichte geschickt wurden, belief sich auf 8.383 Fälle. Neben Alkohol am Steuer (8.222 Fälle) gab es noch 150 Fälle Drogeneinfluss und elf Fälle wegen überhöhter Geschwindigkeit. In der Provinz Maha Sarakham gab es an den fünf Tagen mit 596 die meisten Fälle von Alkoholmissbrauch, gefolgt von Bangkok (480) und Nakhon Phanom (440).

Am Montag waren landesweit bei 472 Unfällen 54 Menschen getötet und 494 verletzt worden. Das waren im Vergleich zu Songkran letzten Jahres 25 Prozent weniger Tote, 13,5 Prozent weniger Verletzte und 14 Prozent weniger Verkehrsunfälle.