Gericht: Mann schuldig wegen Mordes an 17-Jähriger

Stockholm (dpa) - Ein Gericht in Schweden hat einen 23-Jährigen für schuldig am Mord an seiner 17 Jahre alten Freundin erklärt. Es gebe überzeugende Beweise dafür, dass sich der junge Mann sowohl des Mordes als auch der Störung der Totenruhe schuldig gemacht habe, teilte das Bezirksgericht in Uddevalla rund 80 Kilometer nördlich von Göteborg am Mittwoch mit. Vor einem Urteilsspruch soll der Mann nun zunächst von einem Rechtspsychiater untersucht werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine Freundin Wilma im November 2019 brutal ermordet zu haben, weil sie sich von ihm trennen wollte. Er soll die Leiche des Mädchens nach der Tötung zerstückelt haben, weshalb er sich nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen Störung der Totenruhe verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe, die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Wilmas Fall hatte Ende 2019 für großes Aufsehen in Schweden gesorgt. Die 17-Jährige galt fast zwei Wochen als vermisst, viele Menschen in Uddevalla hatten sich an der Suche nach ihr beteiligt. Der Freund geriet schnell in Verdacht, weil Nachbarn von einem Streit des Paares berichtet hatten. Elf Tage nach der Vermisstenmeldung fand die Polizei in der Wohnung Körperteile der Frau. Die Staatsanwaltschaft bestätigte Mitte Mai, dass es sich dabei um ihren Kopf handelte, der in einer Reisetasche versteckt war. An der Tasche und am Verpackungsmaterial fanden sich Fingerabdrücke des Mannes.

Der Beschuldigte bestreitet, seine Freundin getötet zu haben. Er gab an, sie habe die Wohnung nach dem Streit verlassen. Die Leiche des Mädchens wurde bis heute nicht gefunden.