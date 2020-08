Vorayuth „Boss" Yoovidhya. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Gericht hat einen neuen Haftbefehl gegen Vorayuth „Boss" Yoovidhya wegen seiner Fahrerflucht nach einem tödlichen Unfall im Jahr 2012 erlassen.

Laut dem stellvertretenden Assistenten des nationalen Polizeichefs, Generalleutnant Charuwat Waisaya, hat das Gericht die von den Ermittlern vorgelegten neuen Beweise geprüft und einen Haftbefehl gegen Vorayuth wegen drei Anklagen erlassen: rücksichtsloses Fahren, Verweigerung der Hilfe für den Verletzten und Besitz illegaler Drogen. „Wir werden ihn festnehmen, sobald er nach Thailand zurückkehrt", sagte Charuwat.

Der Haftbefehl folgt auf eine äußerst umstrittene Entscheidung der Staatsanwaltschaft im Juli, die Anklage gegen Vorayuth mit der Begründung fallen zu lassen, dass es ihnen an Beweisen fehle, um den milliardenschweren Red-Bull-Spross vor Gericht zu bringen. Die in dem neuen Haftbefehl genannten Anklagen verjähren in bis zu 15 Jahren, und die Polizei wird Interpol bitten, über eine neue Rote Mitteilung Vorayuth der thailändischen Justiz zu übergeben.