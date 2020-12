George Clooney blickt hoffnungsvoll in die Zukunft

Written by: Redaktion (dpa) | 23/12/2020

NEW YORK: Der amerikanische Filmstar George Clooney (59) blickt trotz der Corona-Pandemie und vieler politischer Krisen hoffnungsvoll in die Zukunft.

Die schnelle Entwicklung eines Impfstoffs habe ihn schwer beeindruckt und auch die bevorstehende Amtsübergabe von Donald Trump werde positive Veränderungen mit sich bringen, glaubt der Schauspieler. «Diese autoritäre Sprache, die wir überall auf der Welt sehen? Das wird schwerer, wenn man nicht mehr auf die Vereinigten Staaten zeigen und sagen kann: «Nun ja, die machen das ja auch.»», sagte Clooney in einem Gespräch zu seinem Film «The Midnight Sky» der Deutschen Presse-Agentur. Er spielt in dem am Mittwoch beim Streaminganbieter Netflix erschienenen Film einen Wissenschaftler in der Arktis, der nach einer weltweiten Katastrophe versucht, eine Weltraummission von der Rückkehr zur Erde abzubringen.