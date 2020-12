«Geiseldiplomatie»: Kanadier seit zwei Jahren festgehalten

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.20 | Aktualisiert um: 19:15

PEKING: Nur wenige Tage nach der Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada wurden 2018 in China zwei Kanadier inhaftiert. Die Fälle sind eng verbunden. Daraus macht auch Chinas Regierung keinen Hehl.

China hat die seit zwei Jahren andauernde Inhaftierung zweier Kanadier verteidigt, die aus kanadischer Sicht in China willkürlich festgehalten werden. Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte am Donnerstag in Peking auf Journalistenfragen, wer sich für deren Schicksal interessiere, «versteht auch die Sorge des chinesischen Volks», wann die in Kanada festgehaltene Finanzchefin des Telekomriesen Huawei, Meng Wanzhou, nach China heimkehren könne.

Die Fälle seien aber anders gelagert, betonte die Sprecherin. Während die Festnahme von Meng Wanzhou von Anfang an «eine politische Angelegenheit» gewesen sei, würden die beiden Kanadier verdächtigt, «die nationale Sicherheit Chinas gefährdet zu haben». Der frühere Diplomat Michael Kovrig und sein Landsmann Michael Spavor waren am 10. Dezember 2018 in China festgenommen worden.

Beide waren nur Tage nach der Festnahme der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei in Kanada festgesetzt worden. Diplomaten und Kritiker vermuten eine Vergeltungsaktion und werfen China «Geiseldiplomatie» vor. Offiziell wurden beide der Spionage beschuldigt.

Die unabhängige Organisation Crisis Group, in deren Auftrag Kovrig arbeitete, verurteilte erneut die Festnahme. Kovrig sei festgesetzt worden, «nur, weil er ein Kanadier in China am falschen Ort zur falschen Zeit war», sagte Robert Malley.

Die Huawei-Finanzchefin war auf Betreiben der US-Behörden in Vancouver festgenommen worden. Die US-Regierung wirft ihr Bankbetrug im Zusammenhang mit der Umgehung der Sanktionen gegen den Iran vor und hat die Auslieferung beantragt. Meng steht in Kanada unter Hausarrest. Bei einer Verurteilung in den USA könnte ihr eine lange Haftstrafe drohen.

Das «Wall Street Journal» berichtete allerdings Anfang Dezember unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Quelle, dass die Anwälte von Meng Wanzhou mit dem US-Justizministerium über einen möglichen Handel verhandelten, in dem sich die Geschäftsfrau teilweise schuldig bekennen würde, aber dafür nach China zurückreisen könnte.