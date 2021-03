Geimpfte Frau mit Covid-19 infiziert

RATCHABURI: Eine thailändische Frau wurde positiv auf Covid-19 getestet, nachdem sie den Impfstoff acht Tage zuvor erhalten hatte. Sie war geimpft worden, weil sie mit dem Virenausbruch auf dem Kittie-Markt im Bangkoker Bezirk Bang Kae in Verbindung gebracht wurde. Dort hatte sie Meeresfrüchte verkauft.

Laut dem Zeitplan, der von den Gesundheitsbehörden in Ratchaburi veröffentlicht wurde, blieb die Händlerin vom 10. bis 12. März zu Hause, weil der Markt, auf dem sie arbeitete, geschlossen wurde. Am 13. März kehrte sie zur Arbeit zurück und wurde von einem Vorgesetzten angewiesen, einen Speicheltest zu machen. Sie kehrte nach Hause zurück und wartete auf das Ergebnis. Zwischen dem 14. und 17. März isolierte sie sich zu Hause, erhielt aber keine Information über das Ergebnis ihres Tests. Über eine Line-Chatgruppe erfuhr sie, dass keiner ihrer Arbeitskollegen positiv getestet wurde.

Am 18. März kehrte sie auf den Kitti-Markt zurück, wo ihr die erste Dosis der Impfung verabreicht wurde. Danach blieb sie bis zum 20. März zu Hause. Am 20. März wurde sie von Beamten des Gesundheitswesens kontaktiert, die ihr mitteilten, dass sie in eine staatliche Quarantäneeinrichtung hätte geschickt werden sollen, anstatt nach Hause zu fahren. Sie wurde dann am 21. März in die Quarantäneeinrichtung in Ratchaburi verlegt. Letzten Freitag (26. März) wurde sie erneut in der Quarantäneeinrichtung getestet, und zwar positiv.